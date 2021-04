Roma | Fonseca | «Quarto posto difficile Male in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino Paulo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato due giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, abbiamo poche possibilità. Se la squadra sta pensando più all’Europa League credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto. Abbiamo segnato il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha giocato meglio, è stato più aggressivo e ha meritato».A DELUDENTE – «Devo assumermi le mie responsabilità. È, in campionato abbiamo sbagliato di ...