Roma «Da tempo ero il suo bersaglio» | 47enne ubriaco picchia la compagna e le frattura una mano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 aprile 2021) L’ennesima storia che non vorremmo raccontare: quella di una violenza nei confronti di una giovane donna. Una storia sofferta che, da quanto racconta la giovane donna, va avanti da un po’: “Ero il suo, i litigi nascano per motivi futili e dasto vivendo un forte disagio“. A salvarla, dalla litigata di ieri, sono stati sia i vicini (che hanno segnalato la lite) e poi i Carabinieri della StazioneBravetta intervenuti nell’immediato. Leggi anche: Colleferro, 17enne finisce in codice rosso per un’aggressione in pieno centro: arrestati 2 giovanissimi: litiga con lae lelaLa segnalazione è arrivata nella serata di ieri al 112, dove la Centrale del gruppo Carabinieri di, sentendo “violenta lite e ...