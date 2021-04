Ritrovata in Svizzera la bimba rapita in Francia, era con la madre (Di domenica 18 aprile 2021) E' stata Ritrovata in Svizzera Mia Montemaggi , la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi ( est Francia ) da 3 uomini per conto della madre. La piccola si trovava in uno stabile occupato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) E' statainMia Montemaggi , la bambina francese di 8 annimartedì nei Vosgi ( est) da 3 uomini per conto della. La piccola si trovava in uno stabile occupato ...

