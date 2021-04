Riaperture, ipotesi pass per gli spostamenti: di cosa si tratta e chi può ottenerlo (Di domenica 18 aprile 2021) Il 26 aprile è la data prevista per le Riaperture in Italia e tra le novità che potrebbero caratterizzare questo periodo, anche un pass: ecco di cosa si tratta. Inizia il percorso dell’Italia verso la normalità. Dal 26 aprile torna la zona gialla, quanto alle Riaperture è stata delineata una road map, sempre nel rispetto Leggi su 2anews (Di domenica 18 aprile 2021) Il 26 aprile è la data prevista per lein Italia e tra le novità che potrebbero caratterizzare questo periodo, anche un: ecco disi. Inizia il percorso dell’Italia verso la normalità. Dal 26 aprile torna la zona gialla, quanto alleè stata delineata una road map, sempre nel rispetto

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture ipotesi Cambia la mappa dei colori, la Sicilia resta arancione: Campania promossa C'è grande attesa intento per il 26 aprile, quando inizieranno le riaperture promesse dal governo ... Tra le ipotesi in campo c'è quella di un'app con un codice Qr sul modello di quella israeliana, ma ...

Domani 7 milioni a scuola, si lavora nuovo decreto ...le riaperture del 26 aprile annunciate dal premier Mario Draghi, con l'incognita del pass per gli spostamenti tra regioni e l'accesso ad eventi. Sul tema lunedì si confronterà il Cts; tra le ipotesi ...

Riaperture e ripristino zona gialla Covid: ipotesi di calendario PMI.it Il cronoprogramma delle riaperture Come anticipavamo qui, dal 26 aprile l'Italia inizierà un cauto ritorno alla normalità. Ecco come si procederà, secondo il calendario ipotizzato dal governo: - Dal 26 aprile vengono ripristinate le zo ...

