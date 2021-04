Reggio Calabria, Vincenzo Cirillo porta sul podio il Circolo Velico sezione canottaggio (Di domenica 18 aprile 2021) Il Circolo Velico di Reggio Calabria ha partecipato alla manifestazione con l’atleta di origine pugliese, ma ormai reggino di adozione, Vincenzo Cirillo, conquistando ben 2 medaglie d’argento Domenica 18 aprile 2021 ha preso il via la diciannovesima edizione dei C2 Open Rowerg Championships, gara di canottaggio indoor svoltasi quest’anno, a causa della pandemia, in maniera virtuale. Ogni atleta ha collegato il proprio vogatore ad una piattaforma online che gli ha permesso di gareggiare direttamente dalla propria città con atleti provenienti da ogni parte del mondo. All’edizione 2021 hanno partecipato infatti oltre 600 atleti, per un totale di 12 nazioni rappresentate. In gara tutti i più forti atleti italiani che si sono confrontati, fra gli altri, con campioni ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Ildiha partecipato alla manifestazione con l’atleta di origine pugliese, ma ormai reggino di adozione,, conquistando ben 2 medaglie d’argento Domenica 18 aprile 2021 ha preso il via la diciannovesima edizione dei C2 Open Rowerg Championships, gara diindoor svoltasi quest’anno, a causa della pandemia, in maniera virtuale. Ogni atleta ha collegato il proprio vogatore ad una piattaforma online che gli ha permesso di gareggiare direttamente dalla propria città con atleti provenienti da ogni parte del mondo. All’edizione 2021 hanno partecipato infatti oltre 600 atleti, per un totale di 12 nazioni rappresentate. In gara tutti i più forti atleti italiani che si sono confrontati, fra gli altri, con campioni ...

