PlayStation 5 | la batteria CMOS ha gli stessi problemi di PS4? DoesItPlay svela le sue scoperte

Leggi su eurogamer

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo fa, il noto modder Lance McDonald causò diversa agitazione fra i fanndo che, in futuro, i giocatorinon avrebbero più potuto giocare ai titoli in loro possesso, digitali o fisici. Questo, per colpa dellapresente all'interno della console: a differenza di quanto accade con le console più vecchie, se ladi4 dovesse morire, non basterà una semplice sostituzione per ripristinarla. La console deve anche sottoporsi ad un'autenticazione online con i server Sony ed è questo il problema: quando, in futuro, Sony opterà per spegnere definitivamente i server, allora sarà anche impossibile autenticare le console che hanno ricevuto una sostituzione di ...