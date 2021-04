Piano pandemico | la versione di Speranza | «Il dossier ritirato? Decisione dell’Oms | non del governo»

(Di domenica 18 aprile 2021) «Le scelte fatte sulsono state fatte dall’Oms stessa e non dalitaliano». A parlare è il ministro della Salute Roberto, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più su Rai 3, commentando l’anticipazione della trasmissione Report relativa a una mail risalente al 14 maggio inviata da Ranieri Guerra al ministro della Salute. In quella mail Guerra annunciava l’uscita delcritico, il giorno stesso in cui fu. «Quella mail ci informava che era stato pubblicato quel report e ci riportava un dibattito legittimo all’interno, quelle scelte sono state tutte», ha spiegato. «In quei mesi così difficili avevamo rapporti stretti, l’indagine della magistratura dimostrerà ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano pandemico

? INSUFFICIENTE PER COVID' Roberto Speranza prende dunque le distanze dalla vicenda relativa al report Oms sulla gestione italiana della pandemia Covid. " C'erano opinioni diverse ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Lucia Annunziata a "In mezz'ora in più" su Rai3 prova a fare chiarezza sulle forti polemiche nate attorno ale alla gestione ...(ANSA) - ROMA, 18 APR - "In quei mesi così difficili avevamo rapporti stretti, l'indagine della magistratura dimostrerà la correttezza delle istituzioni. Le scelte fatte non riguardano il governo ital ...È convinto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che "la strategia di chiusura totale usata bene durante la prima ondata oggi non fu ...