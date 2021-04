Paola Barale oggi è single? Ecco gli amori passati con Sperti e Raz Degan (Di domenica 18 aprile 2021) Paola Barale è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita privata. Nel 1995 ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti nel programma “La sai l’ultima?”. I due si sono sposati nel 1998 e hanno divorziato quando la Barale ha incontrato Raz Degan, con cui ha fatto coppia dal 2002. La loro storia, tra alti e bassi, rotture e rappacificazioni, è andata avanti fino al 2015: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”, aveva annunciato la Barale su Facebook. Dopo la fine della sua storia con il modello e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, sembrava che Paola Barale avesse ritrovato il sorriso con Alessandro Carollo, osteopata di molte star, ma non ci sono mai state conferme da parte dei diretti interessati, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021)è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita privata. Nel 1995 ha conosciuto il ballerino Gianninel programma “La sai l’ultima?”. I due si sono sposati nel 1998 e hanno divorziato quando laha incontrato Raz, con cui ha fatto coppia dal 2002. La loro storia, tra alti e bassi, rotture e rappacificazioni, è andata avanti fino al 2015: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”, aveva annunciato lasu Facebook. Dopo la fine della sua storia con il modello e vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei famosi, sembrava cheavesse ritrovato il sorriso con Alessandro Carollo, osteopata di molte star, ma non ci sono mai state conferme da parte dei diretti interessati, ...

