Milan - Genoa | le pagelle | Rebic 6 | 5 | la perla e l' errore Destro scatenato | 7

Advertising

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Gazzetta_it : Gol! Milan - Genoa 2-1, autorete di Scamacca G. (GEN) - figuerasports : #SerieA????31ª Giornata: Napoli 1-1 Inter Torino 3-1 Roma Lazio 5-3 Benevento Bologna 4-1 Spezia Atalanta 1-0 Juventu… - EuropaCalcio : #Milan #Genoa #Masiello: “Ho visto un Genoa propositivo e voglioso” #EuropaCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

Parte abbastanza bene, chiude arroccato sull'arrembaggio del, eppure riesce a resistere e a rivincere anche in casa. il peggiore il migliore 6 donnarumma Ordinaria amministrazione, almeno per un big come lui. Unico neo, un pasticcio in uscita in chiusura, ...... sconfitta a Bergamo e si presentano con Osimhen vertice e Politano, Zielinski ed Insigne allesue spalle; la squadra di Conte, invece, deve rispondere al, vittorioso in casa contro il...Il Genoa perde 2-1 a Milano contro i rossoneri, ma gioca una grande partita, tanto che a tratti anche il pari sarebbe stato stretto alla squadra di Davide Ballardini. Ecco il commento a fine gara del ...Buon punto per la capolista nella tana degli azzurri, la Juventus si allontana sempre più dallo Scudetto e deve guardarsi le spalle ...