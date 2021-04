Marc Marquez, il retroscena: “non doveva correre a Portimao” (Di domenica 18 aprile 2021) Marc Marquez rientra in pista a Portimao. È la notizia della settimana della MotoGP, quella del rientro dell’otto volte iridato dopo uno stop lunghissimo, ben nove mesi. Di questo rientro e delle vicissitudini mediche che hanno coinvolto “El Cabronsito” si è detto tutto e il contrario di tutto, ma oggi si aggiunge un curioso retroscena. A raccontarlo è il giornalista spagnolo Manuel Pecino, che in un’intervista a Moto.it rivela quello che nessuno si sarebbe aspettato: Marc non aveva il permesso dei medici curanti per correre in Portogallo! La rivelazione, ad opera di una delle penne più rispettate della stampa spagnola specializzata, smentisce la versione ufficiale, che indicava come i dottori di Madrid avessero dato l’OK. Marc Marquez, arriva l’OK ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021)rientra in pista a. È la notizia della settimana della MotoGP, quella del rientro dell’otto volte iridato dopo uno stop lunghissimo, ben nove mesi. Di questo rientro e delle vicissitudini mediche che hanno coinvolto “El Cabronsito” si è detto tutto e il contrario di tutto, ma oggi si aggiunge un curioso. A raccontarlo è il giornalista spagnolo Manuel Pecino, che in un’intervista a Moto.it rivela quello che nessuno si sarebbe aspettato:non aveva il permesso dei medici curanti perin Portogallo! La rivelazione, ad opera di una delle penne più rispettate della stampa spagnola specializzata, smentisce la versione ufficiale, che indicava come i dottori di Madrid avessero dato l’OK., arriva l’OK ...

