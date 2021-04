Maltempo Sicilia: colpo di coda dell’inverno, domenica di pioggia e freddo a Palermo (Di domenica 18 aprile 2021) colpo di coda invernale in Sicilia: a Palermo protagonisti pioggia e freddo. Disagi per una super grandinata colpo di coda dell’inverno nel bel mezzo della primavera in Sicilia, in questa domenica di metà aprile: a Palermo nelle scorse ore sono stati protagonisti pioggia, grandine e un improvviso abbassamento delle temperature. Una fitta grandinata ha creato qualche breve disagio alla circolazione stradale nel capoluogo Siciliano. Maltempo Palermo Maltempo Sicilia meteo Sicilia L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)diinvernale in: aprotagonisti. Disagi per una super grandinatadinel bel mezzo della primavera in, in questadi metà aprile: anelle scorse ore sono stati protagonisti, grandine e un improvviso abbassamento delle temperature. Una fitta grandinata ha creato qualche breve disagio alla circolazione stradale nel capoluogono.meteoL'articolo proviene da City Roma News.

Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ?? Venerdì #16aprile ?? In arrivo venti forti con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte, su Calabria e Sicilia ?? Mareggiate… - VitoBardi : RT @LuceverdeRadio: ?? #Maltempo domenica #18aprile ?? Avviso #ProtezioneCivile rischio temporali e idraulico-idrogeologico ?? #AllertaGi… - LuceverdeRadio : ?? #Maltempo domenica #18aprile ?? Avviso #ProtezioneCivile rischio temporali e idraulico-idrogeologico ??… - infoitinterno : Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 18 aprile: domani pioggia e vento forte al Sud. Allarme giall… - MazaraNews : Maltempo in Sicilia, allerta gialla per domenica in gran parte delle province -