Luigi Della Greca ieri si è vaccinato a Battipaglia (Di domenica 18 aprile 2021) di Erika Noschese Si è vaccinato alle 15 di ieri l’assessore al Bilancio del Comune di Salerno, Luigi Della Greca. “Vittima” di una serie di disservizi che lo hanno visto protagonista, l’assessore ha ricevuto la prima dose di Pfizer presso il centro vaccinale di Battipaglia, accompagnato dalla moglie e la figlia che hanno atteso all’esterno Della struttura. Della Greca appartiene alla categoria “fragili” e le due convocazioni, la prima il 28 marzo presso l’istituto Santa Caterina e la seconda nei giorni scorsi presso l’Hub di Matierno sono andate a vuoto in quanto le dosi di vaccino da somministrare erano solo Astrazeneca, non idonea per persone appartenenti alla categoria fragili. Fin da subito Della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 aprile 2021) di Erika Noschese Si èalle 15 dil’assessore al Bilancio del Comune di Salerno,. “Vittima” di una serie di disservizi che lo hanno visto protagonista, l’assessore ha ricevuto la prima dose di Pfizer presso il centro vaccinale di, accompagnato dalla moglie e la figlia che hanno atteso all’esternostruttura.appartiene alla categoria “fragili” e le due convocazioni, la prima il 28 marzo presso l’istituto Santa Caterina e la seconda nei giorni scorsi presso l’Hub di Matierno sono andate a vuoto in quanto le dosi di vaccino da somministrare erano solo Astrazeneca, non idonea per persone appartenenti alla categoria fragili. Fin da subito...

