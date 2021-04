L’infermiera non vuole vaccinarsi e succede il caos. Muore una persona (Di domenica 18 aprile 2021) In una casa di riposo è scoppiato un focolaio di Covid che sembrerebbe partito da un’ infermiera che aveva rifiutato il vaccino. Getty Immages/David RyderSono sette le persone positive al Covid in una casa di riposo a San Vito al Tagliamento, in Friuli. Il focolaio – riferisce il Gazzettino – sarebbe scoppiato da un’infermiera che lavora all’interno della struttura. La donna aveva rifiutato di farsi vaccinare. Oltre alL’infermiera sono risultati positivi altri quattro operatori sanitari e due anziani ospiti. Di questi ultimi uno è purtroppo deceduto ma per ragioni diverse dal Covid. L’altro anziano positivo al virus, invece, per il momento non ha sviluppato sintomi e sta bene. Il problema è che la casa di riposo San Vito ospita diversi malati terminali di tumore i quali, per la loro condizione, sono più esposti al rischio di contrarre il virus in forma grave. ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) In una casa di riposo è scoppiato un focolaio di Covid che sembrerebbe partito da un’ infermiera che aveva rifiutato il vaccino. Getty Immages/David RyderSono sette le persone positive al Covid in una casa di riposo a San Vito al Tagliamento, in Friuli. Il focolaio – riferisce il Gazzettino – sarebbe scoppiato da un’infermiera che lavora all’interno della struttura. La donna aveva rifiutato di farsi vaccinare. Oltre alsono risultati positivi altri quattro operatori sanitari e due anziani ospiti. Di questi ultimi uno è purtroppo deceduto ma per ragioni diverse dal Covid. L’altro anziano positivo al virus, invece, per il momento non ha sviluppato sintomi e sta bene. Il problema è che la casa di riposo San Vito ospita diversi malati terminali di tumore i quali, per la loro condizione, sono più esposti al rischio di contrarre il virus in forma grave. ...

