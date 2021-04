La Uefa e le federazioni contro la Superlega: il comunicato è durissimo (Di domenica 18 aprile 2021) Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno deciso di schierarsi contro il progetto della Superlega. “Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto – si legge in una nota congiunta, e –prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio’ accada“, minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. “Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando e’ troppo e’ troppo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021), Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno deciso di schierarsiil progetto della. “Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto – si legge in una nota congiunta, e –prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio’ accada“, minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. “Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando e’ troppo e’ troppo”. L'articolo CalcioWeb.

