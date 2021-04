La storia di Alexandra Joy | la star di TikTok che dice di essere stata una celebrità nella sua vita passata

(Di domenica 18 aprile 2021) Una veggente racconta diunasuaprecedente e di sapere dove è sepolto il suo corpo. Afferma divivendo la nuova esistenza cercando di guarire dal trauma della suaprecedente. Non ha voluto confessare il suo nome passato, madimolto famosa. La stranadiJoy La veggente si professa una “curatrice di vite passate” e ha lasciato tutti di stucco quando ha confessato di sapere dove si trova il suo corpo precedente.Joy vive negli Stati Uniti e non ha voluto confessare il suo nome passato, perché eraunae ha paura che qualcuno la possa ...

Advertising

ViloAngela : @alexsoares_25 @wakeua @Lillula45057058 @85Volpe @LVolley27 @Agent__Beast @pia_strella Non credo, Alexandra. Il Gf… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Alexandra

Periodico Italiano

... intimi e secondo i suoi desideri nella cappella di San Giorgio di Windsor, non poteva non esserci la principessa. In molti, però, non conoscono la sua. né il perché del suo stretto ...Facciamo un tuffo nella sua, dalle origini alle curiosità che si celano dietro il ritratto ... Lord Ivar Mountbatten, LadyEtherington, Francesca Schwarzenbach e Rupert Elliott. ...Un tempo soprannominata «l'eroina sconosciuta» della royal family, la principessa da oltre sessant'anni lavora sodo per sostenere Elisabetta II, che l'ha voluta ai funerali dell'amato marito Filippo ...Si chiama Lady Louise Windsor, e secondo le cronache d'oltremanica è la nipote preferita della regina Elisabetta: ecco la sua storia ...