Jim Caviezel, l'attore de La Passione di Cristo è convinto: i ricchi torturano i bambini per rubare adrenalina (Di domenica 18 aprile 2021) L'attore Jim Caviezel, visto anche ne La Passione di Cristo e il Conte di Monte Cristo, concorda con le teorie del complotto che vorrebbero uomini facoltosi torturare bambini per poterne raccogliere l'adrenalina. Tra le folli teorie del web ce ne sono alcune che vengono ferventemente rimarcate anche da figure pubbliche come Jim Caviezel, l'attore de La Passione di Cristo, che è un fermo sostenitore di un complotto dei più ricchi a discapito dei bambini riguardante la raccolta di adrenalina. Come riporta anche The Wrap, tra i partecipanti a una conferenza in Oklahoma su "salute e libertà" tenutasi lo scorso venerdì, Jim Caviezel ha ...

