Inter, Conte: «Nessuna speranza per chi insegue. Futuro? Non so cosa accadrà» (Di domenica 18 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. NAPOLI – «Il Napoli lotta per la Champions League, noi potevamo giocarci qualche bonus qui. Il martello pneumatico è entrato nel cervello dei miei calciatori, che stanno sempre sul pezzo e non concedono speranze a chi sta inseguendo. Oggi abbiamo lasciato due punti nei confronti del Milan, ma questo pareggio poteva essere messo in preventivo». CRESCITA – «Ho sempre detto che i successi del gruppo passano dalla crescita fisica e mentale di ogni calciatore. Quest'anno è avvenuto, a volte con le buone e a volte facendo rimarcare alcune situazioni. Ho ...

