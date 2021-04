In manette i due giovani che hanno picchiato a sangue il 17enne a Colleferro (Di domenica 18 aprile 2021) I due aggressori erano scappati dopo aver colpito, a Colleferro, il ragazzo con calci e pugni, lasciandolo privo di sensi. Colleferro, arrestati gli aggressori del 17enne: sono lottatori di MMA su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) I due aggressori erano scappati dopo aver colpito, a, il ragazzo con calci e pugni, lasciandolo privo di sensi., arrestati gli aggressori del: sono lottatori di MMA su Notizie.it.

