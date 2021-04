Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena: 'Consiglierei a Ludovica di fidanzarsi con Marcello' (Di domenica 18 aprile 2021) La star de Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan attraverso varie Stories su Instagram. L'interprete di Ludovica Brancia di Montalto ha parlato di svariate cose, anche dei suoi progetti oltre la daily soap di Rai 1. A quanto pare, a breve, l'attrice sarà presente in un programma tv inoltre, a fine mese, sarà impegnata a girare un corto. Giulia Arena presto ospite in un programma tv A chi le ha chiesto quando si farà rivedere in televisione oltre a Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena ha rivelato che prossimamente sarà presente in una puntata di un programma Rai per parlare di un progetto a cui tiene tantissimo. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 aprile 2021) La star de Il, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan attraverso varie Stories su Instagram. L'interprete diBrancia di Montalto ha parlato di svariate cose, anche dei suoi progetti oltre la daily soap di Rai 1. A quanto pare, a breve, l'attrice sarà presente in un programma tv inoltre, a fine mese, sarà impegnata a girare un corto.presto ospite in un programma tv A chi le ha chiesto quando si farà rivedere in televisione oltre a Ilha rivelato che prossimamente sarà presente in una puntata di un programma Rai per parlare di un progetto a cui tiene tantissimo. ...

Advertising

shingekjin : voglio solo twittare delle foto o dei video senza tirare giù tutti i santi del paradiso perché non me lo vuoi far fare parlami - fiorani_pat : nessuna auto d'ordinanza all'esselunga in tarda mattinata sembrava paradiso...troppe le polizie in questa citta' e… - desti_paradiso : Tra le ispirazioni spesso ci sono riferimenti geografici è questo è il caso dell’Ascoli, che spesso utilizza… - MicLedda : @insopportabile Oltre il senso della vita delle chiavi a brugola c’è il paradiso delle stesse:) - TunnelPodcast : Da vedere: le Cascate Vittoria e il famoso cerchiobaleno, il Blue Lagoon National Park (paradiso faunistico), il Ch… -