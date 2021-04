FUJIFILM propone live view con due importanti realtà

(Di domenica 18 aprile 2021)insieme a EIZO e FotografiaProfessionalegratuite con professionisti del Film Making e della fotografia Nasce la prima collaborazione imaging in Italia che vede protagoniste treItalia, EIZO e FotografiaProfessionale. Il terzetto scende in campondogratuite, tre incontri esclusivi, in diretta, con i migliori professionisti del Film-Making, della Gestione Colore e della Fotografia, ossia Filippo Chiesa, Marco Olivotto e Giorgio Cravero.senza filtri con grandi professionisti dell’immagine: questo è ciò che promettonoItalia, EIZO e FotografiaProfessionale, tre ...

Un'ottica di fascia premium, il nuovo Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR. Caratterizzato da una focale equivalente a un 27mm sul formato 35mm pesa solo 370 grammi, presentandosi come un'ottica adatta anche ai ...