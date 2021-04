F1 Imola 2021: le pagelle di Leo Turrini. Leclerc una garanzia (Di domenica 18 aprile 2021) Max Verstappen ha vinto il Gp di Imola 2021 di Formula 1 . L'olandese ha trionfato davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris , quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. Di seguito ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Max Verstappen ha vinto il Gp didi Formula 1 . L'olandese ha trionfato davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris , quarta e quinta le Ferrari di Charlese Carlos Sainz Jr. Di seguito ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SUPER MAX DOMINA A IMOLA ?? ?? Hamilton rimonta e limita i danni, @ScuderiaFerrari a un passo dal podio Il resocon… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO RUSSELL-BOTTAS al Tamburello! (giro 34/63 ??) ?? E CLAMOROSO Hamilton lungo alla Tosa Il LIV… - Gazzetta_it : L'intervista a @luigidimaio: 'La mia Imola da ministro, a tifare Ferrari e Made in Italy' - gazzettaparma : Imola, trionfa Verstappen, Hamilton rimonta fino al 2° posto. Quarto Leclerc - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Imola, #Ferrari. #Leclerc: 'Fatichiamo in rettilineo'. Binotto: 'Rammaricati per il risultato' -