Enula in uno scatto del passato: qui era ancora una bambina, impossibile non riconoscerla (Di domenica 18 aprile 2021) Enula, spunta lo scatto da bambina: non sembra affatto cambiata, impossibile non riconoscerla nei suoi particolari. Nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, seguitissimo programma in onda su canale 5, condotto da Silvia Toffanin. In ogni appuntamento, gli ospiti non mancano, pronti a rivelarci qualcosa sulla loro L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021), spunta loda: non sembra affatto cambiata,nonnei suoi particolari. Nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, seguitissimo programma in onda su canale 5, condotto da Silvia Toffanin. In ogni appuntamento, gli ospiti non mancano, pronti a rivelarci qualcosa sulla loro L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

irascibiIe : che poi enula ha fatto letteralmente una canzone in cui dice 'sono animalista non mangio carne' e daniela martani p… - mannaggiacaz_zo : @fissandoOrione guarda ho perso le speranze, hanno eliminato leo tommy e enula uno dopo l'altro ogni volta che ci ripenso mi sento male - fotocatalisi : ma ce n’è uno con la corretta pronuncia inglese quest’anno? ah già, Enula..... #amici20 - ViorelTurci : Ballottagio: Deddy Tancredi e Martina. Facciamo uno switch immediato con Leo Tommi e Enula. #Amici20 - thewizvrdhvzvrd : @rdzepam Senza quei numeri lo tratterebbero come hanno trattato Enula: 'fai un po' tutto uguale', e invece no, il s… -