De Zerbi Iachini, siparietto a bordocampo: «Lo arrestiamo?» (Di domenica 18 aprile 2021) Roberto De Zerbi e Beppe Iachini protagonisti di un siparietto a bordocampo durante Sassuolo-Fiorentina: ecco cosa è successo La Fiorentina esce con le ossa rotte dal Mapei Stadium e affronta un tribolato finale di stagione. Il Sassuolo invece vive l’ennesima bella stagione, col dubbio De Zerbi per la prossima annata. Il Corriere dello Sport rivela un siparietto tra De Zerbi e Iachini nel corso della gara: entrata in ritardo di Traorè su Biraghi col tecnico viola che chiede a gran voce l’ammonizione in maniera reiterata. De Zerbi dunque ironicamente risponde a Iachini: «Lo arrestiamo?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Roberto Dee Beppeprotagonisti di undurante Sassuolo-Fiorentina: ecco cosa è successo La Fiorentina esce con le ossa rotte dal Mapei Stadium e affronta un tribolato finale di stagione. Il Sassuolo invece vive l’ennesima bella stagione, col dubbio Deper la prossima annata. Il Corriere dello Sport rivela untra Denel corso della gara: entrata in ritardo di Traorè su Biraghi col tecnico viola che chiede a gran voce l’ammonizione in maniera reiterata. Dedunque ironicamente risponde a: «Lo?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Siparietto De Zerbi-Iachini è virale, tifosi viola disperati - Fiorentinanews : Sentito? Il siparietto tra #Iachini e #DeZerbi a bordocampo in occasione della prima ammonizione del match di ieri - alextaviani : RT @jason05_: Quando un De Zerbi batte uno Iachini è sempre un bel giorno per il calcio. - infoitsport : De Zerbi contro Iachini: la frase ironica sentita da tutti in tv - Dalla_SerieA : De Zerbi contro Iachini: la frase ironica sentita da tutti in tv - -