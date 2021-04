Covid: Scalfarotto (Iv), interrogazione su caos vaccini in Puglia (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Calenda ha perfettamente ragione: lo scandalo della gestione dei vaccini in Puglia è qualcosa su cui non è possibile tacere, Italia Viva ha presentato un'interrogazione al ministro Speranza per ottenere chiarezza”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, rispondendo al leader di Azione che aveva accusato in un tweet il Pd di non prendere posizione sulla gestione Emiliano. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Calenda ha perfettamente ragione: lo scandalo della gestione deiinè qualcosa su cui non è possibile tacere, Italia Viva ha presentato un'al ministro Speranza per ottenere chiarezza”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Ivan, rispondendo al leader di Azione che aveva accusato in un tweet il Pd di non prendere posizione sulla gestione Emiliano.

