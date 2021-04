Covid: Salvini, ‘estendere riaperture dei locali anche al chiuso e stop coprifuoco alle 22’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l’eliminazione del coprifuoco alle 22?. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il leader della Lega, Matteo Salvini.”“Entro la metà di maggio. Bisogna ritornare alla normalità, con buona pace di alcuni sciagurati del Pd, come l’ex ministro Boccia (che querelerò visto che dice che io nego il Covid)”, aggiunge il leader della Lega. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Chiedo di estendere ledeiale l’eliminazione del22?. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il leader della Lega, Matteo.”“Entro la metà di maggio. Bisogna ritornare alla normalità, con buona pace di alcuni sciagurati del Pd, come l’ex ministro Boccia (che querelerò visto che dice che io nego il)”, aggiunge il leader della Lega. L'articolo proviene da City Roma News.

