Covid Piemonte, oggi 751 contagi e 3 morti: bollettino 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Torino, 18 apr. - (Adnkronos) - Sono 751 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti. L'Unita' di Crisi evidenzia che i 751 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 28 dopo test antigenico) sono pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici sono 323 (43%). I casi sono 60 di screening, 498 contatti di caso, 193 con indagine in corso, 5 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 49 in ambito scolastico e 697 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 337.816, di cui 27.331 Alessandria, 16.394 Asti, 10.320 Biella, 48.360 Cuneo, 26.087 Novara, 180.849 Torino, 12.594 Vercelli, 12.009 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Torino, 18 apr. - (Adnkronos) - Sono 751 ida coronavirus in, 18, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 3. L'Unita' di Crisi evidenzia che i 751 nuovi casi di persone risultate positive al-19 (di cui 28 dopo test antigenico) sono pari al 6,7% di 11.177 tamponi eseguiti, di cui 4.790 antigenici. Dei 751 nuovi casi, gli asintomatici sono 323 (43%). I casi sono 60 di screening, 498 contatti di caso, 193 con indagine in corso, 5 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 49 in ambito scolastico e 697 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 337.816, di cui 27.331 Alessandria, 16.394 Asti, 10.320 Biella, 48.360 Cuneo, 26.087 Novara, 180.849 Torino, 12.594 Vercelli, 12.009 ...

Advertising

TgLa7 : #ValledAosta, #Piemonte e #Puglia sono le uniche Regioni italiane colorate in #rossoscuro, ad alta incidenza di con… - Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - lifestyleblogit : Covid Piemonte, oggi 751 contagi e 3 morti: bollettino 18 aprile - - oggicronacaal : Covid in Piemonte, migliorano ancora i dati. Il Bollettino odierno -