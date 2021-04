Covid | giù terapie intensive e ricoveri 12 694 casi e 251 morti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 aprile 2021) Calano i nuovidiin Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 12.694 a fronte dei 15.370 di ieri; in diminuzione i tamponi (230.116 oggi contro i 331.734 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,51%. In discesa invece il numero dei, sono 251 rispetto ai 310 registrati ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 116.927. Sono invece 3.311 Leperin italia, 29 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 23.648 I ricoverati con sintomi, 452 in meno nelle ultime 24 ore.