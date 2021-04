Baraccola | c' è ancora vigore | un altro servizio in arrivo | apre anche l' ufficio postale

(Di domenica 18 aprile 2021) ANCONA - Polo industriale per tanti anni poi emblema del degrado e dell'abbandonoa causa della crisi economica. Ma ora qualcosa di veramente importante si sta muovendo per la zona della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baraccola ancora

corriereadriatico.it

... a breve sarà operativo anche l' ufficio postale in un quartiere che ha visto arrivare anche 200 famiglie nei nuovi complessi abitativi realizzati alla. APPROFONDIMENTI IL COMMERCIO La ...Martedì si svolgeranno i primi sopralluoghi tecnici, anche se il calendario non è stato... Insomma, non necessariamente occorrerà selezionare una struttura, come il Paolinelli alla, ...ANCONA - Polo industriale per tanti anni poi emblema del degrado e dell’abbandono anche a causa della crisi economica. Ma ora qualcosa di veramente importante si sta muovendo per la ...Il direttore generale dell’ospedale geriatrico racconta questi mesi difficili: "Ora sono rimasti 35 pazienti Covid, la metà rispetto al massimo storico" ...