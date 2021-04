Wta Charleston 2 2021: Jabeur supera Kovinic 2-0 e va in finale (Di sabato 17 aprile 2021) Ons Jabeur sconfigge per 2-0 (6-3 6-0) Danka Kovinic nella prima semifinale del secondo torneo Wta di scena a Charleston 2021. La tunisina inizia alla grande il primo set (3-0) e controlla fino al 5-1, poi la montenegrina recupera un paio di break (5-3) senza però riuscire a completare la rimonta (6-3). Il secondo parziale è poi un dominio di Jabeur, che lascia a zero l’avversaria e stacca così il pass per la finale dopo un’ora e mezza di gioco. La montenegrina Kovinic invece si ferma in semifinale contro la testa di serie del torneo. IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Onssconfigge per 2-0 (6-3 6-0) Dankanella prima semidel secondo torneo Wta di scena a. La tunisina inizia alla grande il primo set (3-0) e controlla fino al 5-1, poi la montenegrina recupera un paio di break (5-3) senza però riuscire a completare la rimonta (6-3). Il secondo parziale è poi un dominio di, che lascia a zero l’avversaria e stacca così il pass per ladopo un’ora e mezza di gioco. La montenegrinainvece si ferma in semicontro la testa di serie del torneo. IL TABELLONE DEL TORNEO SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Wta Charleston Tennis, Sara Errani subito fuori a Charleston ...amaro per Sara Errani nel torneo Wta 250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi campi in terra verde a Charleston, in South Carolina. La 33enne romagnola, n.112 Wta, ...

Charleston: Errani subito eliminata Esordio amaro per Sara Errani nel 'Musc Health Women's Open', torneo Wta 250 con montepremi da 235.000 dollari in corso sulla terra verde di Charleston, in South Carolina. Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto per 7 - 6(3) 6 - 3 in un'ora e tre ...

WTA Charleston: Tauson continua a crescere, fuori Tomljanovic. Ai quarti anche Rogers • Ok Tennis oktennis Wta Istanbul 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming Il programma, gli orari, le date e come vedere in tv il torneo di Istanbul 2021, in programma da lunedì 19 aprile a domenica 25 aprile. Il circuito Wta sbarca in Turchia, dove è la croata Petra Martic ...

WTA Charleston: Kovinic torna in semifinale. Ottava vittoria di fila per Osorio Serrano Sarà ancora Jabeur-Kovinic in semifinale, come sette giorni fa. Astra Sharma proverà a fermare la giovane Osorio ...

