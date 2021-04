William e Harry divisi al funerale del nonno (Di sabato 17 aprile 2021) Secondo le indiscrezioni rese note finora, ai funerali del Principe Filippo i due nipoti, William e Harry, cammineranno separati. Funerali del Principe Filippo, William e Harry cammineranno separati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Secondo le indiscrezioni rese note finora, ai funerali del Principe Filippo i due nipoti,, cammineranno separati. Funerali del Principe Filippo,cammineranno separati su Notizie.it.

Agenzia_Italia : È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' - lauraguercio : @profmanontroppo Sarai seduto a destra di William o di Harry? - MlCH_95 : RT @fdrp16: Ancora con ste cazzo di ali invertite cristo Harry sulla sinistra non rientra mai e William è buono solo a chiedere la cromatur… - giannettimarco : RT @Adnkronos: #principefilippo, oggi l'addio: William e Harry separati da un cugino durante il corteo funebre. - fdrp16 : Ancora con ste cazzo di ali invertite cristo Harry sulla sinistra non rientra mai e William è buono solo a chiedere… -