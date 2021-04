Volta a la Comunitat Valenciana 2021 | Stefan Küng domina la cronometro e indossa la maglia di leader

(Di sabato 17 aprile 2021) Si è appena conclusa la quarta tappa dellaa la, la crono di 14,3 chilometri da Xilxes a Playa Almenara. La prova contro il tempo è statata dall’elvetico(Groupama-FDJ). Il campione svizzero aha chiuso la sua prova in 16’13”, un tempo risultato inavvicinabile dagli avversari. Si è difeso egregiamente il portoghese Nelson Oliveira (Movistar), che ha tagliato il traguardo con il tempo di 16’24”, unico capace di contenere il distacco dal vincitore entro il mezzo minuto di ritardo. Terzo posto per Thibaut Guernalec (Arkea-Samsic), a 39” dal vincitore.con la vittoria di oggi sale anche in testa alla classifica generale dellaa la ...

Advertising

gloritaisa : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 4 ITT [LIVE STREAM] - kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 4 ITT [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Volta a la Comunitat Valenciana 2021 – Stage 4 ITT [LIVE STREAM] - MichGPS : #VCV2021 Tappa 4Xilxes – Almenara Quarta frazione una cronometro individuale di 17 km. Partenza da Xilxes e arrivo… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Volta a la Comunitat Valenciana 2021, Enric Mas vince nell’arrivo in salita e diventa leader della generale https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Volta Comunitat

SpazioCiclismo

Tappa e leadership per Enric Mas, trionfatore odierno dell'Alto de la Reina, traguardo finale della terza tappa dellaa laValenciana. Alle spalle del maiorchino della Movistar , a ...... formazione in cui milita dall'anno scorso: dopo i quinti posti al Tour e alla Vuelta nel 2020, il 26enne maiorchino è riuscito a sbloccarsi oggi nella terza tappa dellaa la...Lo scalatore spagnolo Enric Mas è riuscito finalmente ad ottenere la prima vittoria con la maglia della Movistar, formazione in cui milita dall’anno scorso: dopo i quinti posti al Tour e alla Vuelta n ...Era il super favorito del giorno ma soprattutto della classifica generale, e non si è fatto attendere. Tappa e leadership per Enric Mas, trionfatore odierno dell'Alto de la Reina, traguardo finale del ...