Verissimo cambia orario, ecco quando inizia e a che ora va in onda sabato 17 aprile 2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, ma questa volta il programma andrà in onda alle 17. Una novità per i telespettatori che, in ogni caso, potranno seguire interviste esclusive e racconti di vita nel salotto televisivo più amato di Canale 5. Silvia Toffanin, infatti, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, da giovani talenti a volti iconici del mondo dello spettacolo italiano. View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@Verissimotv) Verissimo, anticipazioni e ospiti sabato 17 aprile Tra gli ospiti di oggi, direttamente da Amici, la cantante Enula e la ballerina Rosa, pronte a raccontare la loro bellissima avventura ai microfoni di Silvia Toffanin. E ancora, sempre da Amici, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Torna l’appuntamento delcon, ma questa volta il programma andrà inalle 17. Una novità per i telespettatori che, in ogni caso, potranno seguire interviste esclusive e racconti di vita nel salotto televisivo più amato di Canale 5. Silvia Toffanin, infatti, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, da giovani talenti a volti iconici del mondo dello spettacolo italiano. View this post on Instagram A post shared by(@tv), anticipazioni e ospiti17Tra gli ospiti di oggi, direttamente da Amici, la cantante Enula e la ballerina Rosa, pronte a raccontare la loro bellissima avventura ai microfoni di Silvia Toffanin. E ancora, sempre da Amici, i ...

