Traffico Roma del 17-04-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 17 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla A24-l’aquila-teramo attenzione a un veicolo fermo in panne Tra la barriera diEst del Bivio con l’auto Sole verso Teramo Inoltre Ci sono rallentamenti per incidente fra Tagliacozzo e carsoli-oricola verso la capitale anche alla storta sulla Cassia rallentamenti per incidente tra via della Storta e via Valle della Storta In entrambe le direzioni a Montesacro manifestazione in pieno svolgimento in Piazza Sempione fino alle 19 possibili difficoltà di circolazione alla Gianicolense da ieri per una immagine chiuso un breve tratto di viale dei Colli Portuensi a partire dalla Circonvallazione Gianicolense verso viale Newton attenzione quindi alla segnaletica Per quanto riguarda il trasporto pubblico fine settimana di lavori per la linea C della metropolitana oggi e ...