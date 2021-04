Strage Indianapolis, l'arma del killer era stata sequestrata (Di sabato 17 aprile 2021) Brandon Scott Hole , il 19enne identificato come l'autore della sparatoria di Indianapolis , prima di suicidarsi ha usato un fucile che gli era stato sequestrato dalle autorità lo scorso anno. All'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Brandon Scott Hole , il 19enne identificato come l'autore della sparatoria di, prima di suicidarsi ha usato un fucile che gli era stato sequestrato dalle autorità lo scorso anno. All'...

amassone : aggiornamento: al contrario di quanto dichiarato inizialmente, la policy di FedEx non cambierà nemmeno dopo una str… - juornoit : #Juorno #strage in un deposito della Fedex, otto persine uccise da un 19enne armato di fucile - paolochiariello : #Juorno #strage in un deposito della Fedex, otto persine uccise da un 19enne armato di fucile - enanias : RT @marcocongiu: L’autore della strage a Indianapolis si chiamava Brandon Hole, 19 anni, ex impiegato dello stabilimento - GretaSalve : RT @guidoolimpio: Presunto autore strage di Indianapolis si chiamava Brandon Scott Hole, 19 anni. Un familiare lo aveva segnalato a polizia… -

Indianapolis, Stati Uniti sotto l'incubo di un altro massacro Fra le vittime ci sono però quattro membri della comunità Sikh di Indianapolis, elemento che ... E' la quinta sparatoria con strage di massa negli Stati Uniti in cinque settimane, inclusi i massacri nei ...

