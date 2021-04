Serie A | Crotone - Udinese 1 - 2

Advertising

ParmaLiveTweet : Serie A, Crotone ancora ko: decide De Paul. Tris Samp sull'Hellas - Fprime86 : RT @SkySport: CROTONE-UDINESE 1-2 Risultato finale ? ? #DePaul (41') ? rig. #Simy (68') ? #DePaul (74') ? SERIE A – 31^ giornata ?? https:/… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieA: super #DePaul, 2-1 #Udinese al #Crotone. La #Samp ribalta il #Verona. Alle 18 LIVE #SassuoloFiorentina - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Crotone-Udinese nel segno dei leader: doppio de Paul batte Simy e chiude la pratica salvezza - Fprime86 : RT @tuttosport: #SampdoriaVerona 3-1, decisivo #Ranieri. Doppio #DePaul, #Crotone ko ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Crotone

Rodrigo De Paul dà la prima sentenza al campionato: l'argentino dell' Udinese , con la doppietta di, spedisce inB gli uomini di Cosmi . Manca la matematica, ovviamente. Ma adesso sono 12 i punti che la squadra calabrese dovrebbe recuperare al Torino , che ha anche due partite in meno.Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata diA 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L'Udinese supera ilgrazie ad una doppietta di De Paul e chiude la pratica salvezza per i ...Contro i friulani non arriva la prova d'orgoglio ma la 24esima sconfitta. Segna ancora il bomber nigeriano, alla sua decima rete consecutiva nelle ultime 7 partite ...I friulani sbancano sul campo dei calabresi, sempre più vicini al baratro della retrocessione. Decisivo De Paul, vano il rigore di Simy ...