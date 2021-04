Salvini sarà processato a Palermo per il caso Open Arms (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Il processo coimincerà il prossimo 15 settembre davanti alla seconda sezione del tribunale di Palermo. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre”, ha commentato Salvini sui suoi profili social. Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Il leader della Lega, Matteo, è stato rinviato a giudizio nel. Il processo coimincerà il prossimo 15 settembre davanti alla seconda sezione del tribunale di. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre”, ha commentatosui suoi profili social.

Advertising

repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - eziomauro : Open Arms, Salvini sarà processato per il sequestro di 147 migranti. Il giudice di Palermo ha deciso: 'Prima udienz… - Agenzia_Italia : Salvini sarà processato a Palermo per il caso Open Arms - tax_analysis : Da un lato Salvini che si lamenta del processo. Dall’altro la parte in causa contro Salvini ed un alleato di Govern… - marziarosy : RT @eziomauro: Open Arms, Salvini sarà processato per il sequestro di 147 migranti. Il giudice di Palermo ha deciso: 'Prima udienza il 15 s… -