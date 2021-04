Real Madrid, Zidane sibillino: «Futuro? I contratti non significano nulla» (Di sabato 17 aprile 2021) Zinedine Zidane parla del suo Futuro sulla panchina del Real Madrid: ecco le parole sibilline del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane parla in conferenza stampa del suo Futuro sulla panchina del Real Madrid. Le sue parole. Futuro – «Ad oggi non so nulla. Non guardo al Futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane. Non cambia nulla, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani… Non significano nulla i contratti. Io sono contento qui, ma bisogna pensare alla gara di domani e a null’altro». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Zinedineparla del suosulla panchina del: ecco le parole sibilline del tecnico dei Blancos Zinedineparla in conferenza stampa del suosulla panchina del. Le sue parole.– «Ad oggi non so. Non guardo al, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare. Non cambia, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani… Non. Io sono contento qui, ma bisogna pensare alla gara di domani e a null’altro». L'articolo proviene ...

Advertising

tancredipalmeri : Poi mi spiegate perché se Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid che non vuole dargli 30 milioni e va alla Juventu… - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - riccardobarbie : RT @faketaxiervaz: Besta : Calcetto consulta = Real Madrid : Champions League @riccardobarbie proporzione più che azzeccata - faketaxiervaz : Besta : Calcetto consulta = Real Madrid : Champions League @riccardobarbie proporzione più che azzeccata -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Zidane sibillino: "Futuro? I contratti non significano nulla" Zinedine Zidane parla del suo futuro sulla panchina del Real Madrid: ecco le parole sibilline del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane parla in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina del Real Madrid. Le sue parole. FUTURO - "Ad oggi non so nulla. ...

Zidane: 'Non sono il migliore allenatore ma neanche un disastro' MADRID (Spagna) - Zinedine Zidane nella conferenza stampa in vista della prossima partita con il Getafe deve fare i conti con le assenze che hanno colpito il suo Real Madrid, soprattutto in difesa. Infatti ai già indisponibili Ramos, Varane, Carvajal e Lucas si sono aggiunti anche Nacho e Casemiro. Il tecnico transalpino è alla caccia dei tre punti che gli ...

Real Madrid, ecco i quattro intoccabili Calciomercato.com Calciomercato Juventus, Zidane: “I contratti non significano niente” Zinedine Zidane, accostato anche alla Juventus, parla del suo futuro e del possibile rinnovo con il Real Madrid ...

Athletic Bilbao-Barcellona, tradizione e voglia di riscatto. Finale storica Alle 21:30 si affronteranno Athletic Bilbao e Barcellona per la finale di Copa del Rey. I blaugrana cercano la rivincita dopo la Supercoppa.

Zinedine Zidane parla del suo futuro sulla panchina del: ecco le parole sibilline del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane parla in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina del. Le sue parole. FUTURO - "Ad oggi non so nulla. ...(Spagna) - Zinedine Zidane nella conferenza stampa in vista della prossima partita con il Getafe deve fare i conti con le assenze che hanno colpito il suo, soprattutto in difesa. Infatti ai già indisponibili Ramos, Varane, Carvajal e Lucas si sono aggiunti anche Nacho e Casemiro. Il tecnico transalpino è alla caccia dei tre punti che gli ...Zinedine Zidane, accostato anche alla Juventus, parla del suo futuro e del possibile rinnovo con il Real Madrid ...Alle 21:30 si affronteranno Athletic Bilbao e Barcellona per la finale di Copa del Rey. I blaugrana cercano la rivincita dopo la Supercoppa.