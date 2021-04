Pio e Amedeo prendono in giro Gianni Sperti in diretta | lui spiazza tutti

(Di sabato 17 aprile 2021) Pio eal debutto di Felicissima Sera non si sono risparmiati nei confronti di, ma come avrà reagito l’opinionista. Pio eieri sera hanno debuttato sul piccolo schermo degli italiani con la prima puntata del loro show Felicissima Sera. I due, durante il coso del primo appuntamento su canale 5, hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - MarioManca : Pio e Amedeo sfruttano una maschera, quella dell'italiano convinto che purtroppo si scriva con la «l», esattamente… - MediasetPlay : E quando Maria si alza, tutti MUTI (sì, anche Pio e Amedeo). ?? #FelicissimaSera - Etzi2891 : RT @QuiMediaset_it: Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il 20%… - Valeriangione : RT @framarin: Una riflessione su #FelicissimaSera di @piodantini e @amedeogrieco. Sì ci sono anche i Top Influecer @lapinella @FelicissimaT… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

Su le ultime novità. , Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: 'Sì ho tradito, ecco quando...'. Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da. A tenere a battesimo il programma, la regina della tv Maria De Filippi. La conduttrice di Amici si è raccontata a cuore aperto in un'intervista, neanche a dirlo, tutta da ridere. Leggi ...Questa settimana però Mediaset ha esordito con la nuova trasmissione Felicissima Sera con a capoche per la prima volta si sono ritrovati a condurre un programma in prima serata. L'...Sarà stata l’emozione del momento, ma c’è stato un attimo della trasmissione dove la simpatia ha lasciato spazio alle lacrime. Amedeo Grieco ha voluto ricordare mamma Rosa, 56 anni e scomparsa circa u ...Una foto che ha fatto il pieno di like. La pizza casalinga di Diletta Leotta, Rossella Fiamingo e Lorenza Di Prima spopola sui social e infiamma i fan della bella conduttrice di Dazn: “Questo tridente ...