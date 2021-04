Perché WhatsApp è il paradiso degli stalker (Di sabato 17 aprile 2021) Al mondo sono oltre due miliardi le persone che utilizzano WhatsApp. Sparsi in 180 paesi, divisi da fusi orari, usi e costumi, c’è una cosa che sicuramente unisce questa massa impressionante di utenti: chiunque sia in possesso del loro numero può sapere quando sono online sull’applicazione di messaggistica più famosa del mondo. Nonostante WhatsApp permetta agli utenti di modificare le impostazioni del proprio profilo in modo da rendere pubblici o privati alcuni dettagli, come l’immagine del profilo, lo stato, l’orario dell’ultimo accesso o le conferme di lettura (le famose spunte blu), non c’è infatti alcun modo di nascondere quando si è online o si sta scrivendo un messaggio. L’azienda, che dal 2014 appartiene al gruppo Facebook Inc., ne è pienamente consapevole. Una pagina dedicata alle domande frequenti relative alla privacy conferma che, ... Leggi su wired (Di sabato 17 aprile 2021) Al mondo sono oltre due miliardi le persone che utilizzano. Sparsi in 180 paesi, divisi da fusi orari, usi e costumi, c’è una cosa che sicuramente unisce questa massa impressionante di utenti: chiunque sia in possesso del loro numero può sapere quando sono online sull’applicazione di messaggistica più famosa del mondo. Nonostantepermetta agli utenti di modificare le impostazioni del proprio profilo in modo da rendere pubblici o privati alcuni dettagli, come l’immagine del profilo, lo stato, l’orario dell’ultimo accesso o le conferme di lettura (le famose spunte blu), non c’è infatti alcun modo di nascondere quando si è online o si sta scrivendo un messaggio. L’azienda, che dal 2014 appartiene al gruppo Facebook Inc., ne è pienamente consapevole. Una pagina dedicata alle domande frequenti relative alla privacy conferma che, ...

luisaMononoke : Sono da due giorni senza Wifi perché stanno facendo dei lavori, infatti ho finito i giga sul telefono che uso per i… - clauxlou0 : TWEET PROGRAMMATO X (credo) quando sono stata male e avevo bisogno di lei, non c'era mai. si okay parlavamo su what… - Sonia9423543609 : RT @blurosmello: Dayane vuole entare in un gruppo whatsapp chiamato 'lavatrice', sicuramente perché vuole fangirlare con le sue ame rosmell… - lucciolax : io che sbavo durante una conversazione su whatsApp perché mi accorgo di avere questo sfondo - Y0URESOGVLDEN : nessuno: assolutamente nessuno: le mie compagne di classe: mettono stati su whatsapp in cui mi prendono per il culo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché WhatsApp Roma - Ajax: benvenuti sulla giostra ... queste partite si vivono in isolamento, interagendo sui social e su whatsapp per cercare di stare ... Perché io con la Roma, non sarei stato tranquillo neanche se avesse vinto 0 - 3 ad Amsterdam. Ormai ...

AstraZeneca, stop vaccino a militari e forze ordine: ecco perché Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: AstraZeneca , ecco , forze , militari , ordine , perché , stop , vaccino - - > Previous article

... queste partite si vivono in isolamento, interagendo sui social e super cercare di stare ...io con la Roma, non sarei stato tranquillo neanche se avesse vinto 0 - 3 ad Amsterdam. Ormai ...Read More Condividi su:Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: AstraZeneca , ecco , forze , militari , ordine ,, stop , vaccino - - > Previous article