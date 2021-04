Ora è ufficiale, addio a fine stagione: Allegri pronto a sostituirlo (Di sabato 17 aprile 2021) A fine stagione il Bayern Monaco cambierà allenatore. Hans-Dieter Flick saluterà il club tedesco. Tra i sostituti spunta anche Max Allegri. Il Bayern Monaco è pronto a cambiare. A fine stagione, infatti, si concluderà l’avventura di Hans-Dieter Flick sulla panchina dei bavaresi. Dopo aver vinto praticamente tutto, il tecnico dei tedeschi ha annunciato che, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Ail Bayern Monaco cambierà allenatore. Hans-Dieter Flick saluterà il club tedesco. Tra i sostituti spunta anche Max. Il Bayern Monaco èa cambiare. A, infatti, si concluderà l’avventura di Hans-Dieter Flick sulla panchina dei bavaresi. Dopo aver vinto praticamente tutto, il tecnico dei tedeschi ha annunciato che, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : ??Scatena la tua creatività ed entra in campo con @Socios. Crea il gagliardetto ufficiale per la Finale di Coppa… - infoitscienza : OPPO A94 5G ufficiale in Italia: ora disponibile su Amazon - BVTTXXFLY : aka si è aggiunto alla serena marchese protection squad e ora ne è membro ufficiale insieme a tommy, enula, leo e g… - ascittadella73 : ???????????????????? \ ???????????? ?? | La distinta ufficiale. Mezz’ora al fischio d’inizio!???? #CitChi #SerieBKT - thebrightside0 : #orgoglioitaliano???????? Sapete che ora il brindisi ufficiale dei GP di Formula Uno è italiano? Delle @FerrariTrento… -