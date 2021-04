Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio (2) (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – Salvini è accusato di aere tenuto fermi per giorni sulla nave “Open Arms”, 147 migranti salvati nell’agosto del 2019 nel Canale di Sicilia. Ieri la difesa ha depositato una memoria di oltre 110 pagine. “L’Italia non è mai stata competente secondo il diritto internazionale per l’indicazione del Pos in quanto, anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica, lo Stato responsabile per il rilascio del Pos era la Spagna, quale Stato di bandiera della nave Open Arms, e, limitatamente al terzo episodio, Malta”, si legge tra le altre cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) –è accusato di aere tenuto fermi per giorni sulla nave “”, 147 migranti salvati nell’agosto del 2019 nel Canale di Sicilia. Ieri la difesa ha depositato una memoria di oltre 110 pagine. “L’Italia non è mai stata competente secondo il diritto internazionale per l’indicazione del Pos in quanto, anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica, lo Stato responsabile per il rilascio del Pos era la Spagna, quale Stato di bandiera della nave, e, limitatamente al terzo episodio, Malta”, si legge tra le altre cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Processo Open Arms, oggi decisione su rinvio a giudizio Salvini La vicenda è quella della "Open Arms", la nave della Ong spagnola con a bordo 147 migranti salvati nell'agosto del 2019 nel Canale di Sicilia, a cui Salvini, all'epoca componente del Governo Conte 1, ...

Salvini oggi a Palermo per il verdetto sul caso Open Arms: 'Ho difeso i confini' Matteo Salvini oggi a Palermo, nell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove si svolger l'udienza per il caso Open Arms, dopo la richiesta del rinvio a giudizio da parte della procura palermitana che accusa l'ex ministro dell'interno di sequestro di persona e rifiuto di atti d ufficio. Il caso riguarda lo ...

Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere ...

Processo Open Arms, oggi decisione su rinvio a giudizio Salvini "L'Italia - scrive la legale - non è mai stata competente secondo il diritto internazionale per l'indicazione del Pos in quanto, anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica, lo Sta ...

