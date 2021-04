Open Arms, Salvini a processo. Lui: "Vado a testa alta" (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio dal gip di Palermo nell'ambito del processo Open Arms . L'accusa è sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito - secondo la Procura ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Matteoè stato rinviato a giudizio dal gip di Palermo nell'ambito del. L'accusa è sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito - secondo la Procura ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - zannazyu : RT @borghi_claudio: Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open Arm… - MICIO7BEAR : RT @repubblica: ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti -