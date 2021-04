Open Arms, processo per Salvini a Palermo per sequestro persona (Di sabato 17 aprile 2021) Il leader della Lega, all'epoca ministro dell'Interno, accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona, per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto 2019. La prima udienza il 15 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) Il leader della Lega, all'epoca ministro dell'Interno, accusato di rifiuto d'atti d'ufficio edi, per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto 2019. La prima udienza il 15 ...

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - AdamoLoi : RT @gayburg: Open Arms. La città di Barcellona vuole chiedere i danni a Salvini - marco_disca : RT @borghi_claudio: La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per aver… -