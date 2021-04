Napoli, da lunedì al via le consegne dei pacchi alimentari (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A partire da lunedì prossimo il Comune di Napoli provvederà alla consegna dei pacchi alimentari ai nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali tra quelli che non fruiscono di bonus spesa. La consegna avverrà sia a cura delle Municipalità sia a cura del Comune Napoli. I Servizi Sociali delle Municipalità provvederanno alla convocazione telefonica dei destinatari, scaglionandoli per non creare assembramenti. Per il ritiro del pacco alimentare si dovrà mostrare al personale incaricato un documento di riconoscimento; se a prelevare è un delegato sarà necessario esibire anche la delega scritta e firmata dal delegante con la fotocopia dei documenti di riconoscimento. Non saranno in nessun caso consegnati pacchi ad altri soggetti. “La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A partire daprossimo il Comune diprovvederà alla consegna deiai nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali tra quelli che non fruiscono di bonus spesa. La consegna avverrà sia a cura delle Municipalità sia a cura del Comune. I Servizi Sociali delle Municipalità provvederanno alla convocazione telefonica dei destinatari, scaglionandoli per non creare assembramenti. Per il ritiro del pacco alimentare si dovrà mostrare al personale incaricato un documento di riconoscimento; se a prelevare è un delegato sarà necessario esibire anche la delega scritta e firmata dal delegante con la fotocopia dei documenti di riconoscimento. Non saranno in nessun caso consegnatiad altri soggetti. “La ...

