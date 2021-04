MotoGp: le FP3 ridisegnano l’entrata in Q2 (Di sabato 17 aprile 2021) Le FP3 sul circuito portoghese di Portimao si sono svolte su un asfalto migliore rispetto a ieri pomeriggio, il maggior grip ha consentito di abbassare notevolmente i tempi che sono scesi sotto l’1:40, addirittura Fabio Quartararo è sceso al limite di 1:39.0. Da notare l’ottima prestazione di Luca Marini, il rookie ha infatti compiuto un ottimo giro posizionandosi settimo. Le prove sono procedute velocemente fino a 4 minuti e 11 second dal termine, poi la bandiera rossa ha sospeso la competizione a seguito di una brutta caduta di Jorge Martin. Alla ripresa tutti i piloti si sono fiondati in pista cercando di rientrare nella top ten sfruttando i circa 2 giri a disposizione. La classifica però è rimasta saldamente in mano a Quartararo seguito a ruota da un Franco Morbidelli finalmente competitivo e da un Pecco Bagnaia efficace come ieri. Anche Alex Espargarò con l’Aprilia ha fatto ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) Le FP3 sul circuito portoghese di Portimao si sono svolte su un asfalto migliore rispetto a ieri pomeriggio, il maggior grip ha consentito di abbassare notevolmente i tempi che sono scesi sotto l’1:40, addirittura Fabio Quartararo è sceso al limite di 1:39.0. Da notare l’ottima prestazione di Luca Marini, il rookie ha infatti compiuto un ottimo giro posizionandosi settimo. Le prove sono procedute velocemente fino a 4 minuti e 11 second dal termine, poi la bandiera rossa ha sospeso la competizione a seguito di una brutta caduta di Jorge Martin. Alla ripresa tutti i piloti si sono fiondati in pista cercando di rientrare nella top ten sfruttando i circa 2 giri a disposizione. La classifica però è rimasta saldamente in mano a Quartararo seguito a ruota da un Franco Morbidelli finalmente competitivo e da un Pecco Bagnaia efficace come ieri. Anche Alex Espargarò con l’Aprilia ha fatto ...

SkySportMotoGP : ? Incidente per @88jorgemartin ? Bandiera rossa in pista (?? #FP3) #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - TeoBellan : Jorge Martin dichiarato unfit dopo l'incidente avuto in FP3 a Portimao. Non può proseguire il weekend. Peccato. Ri… - infoitsport : MotoGP, terribile caduta per Jorge Martin nelle FP3 del GP Portogallo: le condizioni - simcopter : RT @gponedotcom: Paura per Martin a Portimao: trasferito all'ospedale di Faro per controlli: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - Brutto incidente de… - fcl_56 : RT @gponedotcom: Paura per Martin a Portimao: brutta caduta alla curva 7 ma è cosciente: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - Esposta la bandiera ros… -