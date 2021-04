Moto: Portogallo; Quartararo vola nella FP3 (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Quartararo è stato il più veloce al termine della FP3, classe MotoGp, sul circuito di Portimao. Due Yamaha davanti a tutte, con il francese, in 1'39"044, che ha preceduto Franco Morbidelli (+0. Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Fabioè stato il più veloce al termine della FP3, classeGp, sul circuito di Portimao. Due Yamaha davanti a tutte, con il francese, in 1'39"044, che ha preceduto Franco Morbidelli (+0.

Advertising

autosprint : #MotoGP Portogallo, FP3: #Quartararo-Morbidelli fanno faville. Paura per Martin - RaiSport : ?? #Portimao: a #Quartararo le #terzelibere Marc #Marquez solo 15°. Sessione sospesa per dieci minuti dopo la brutt… - papillonpa : ... controllare panfili , barche di lusso tutto in mare Italiano e oceano nella più vicina Spagna , Portogallo più… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, Quartararo vola nella FP3 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto: Portogallo, Quartararo vola nella FP3 -