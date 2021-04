Mihajlovic | “Saputo? Domani conta lo Spezia | poi vedremo Rigore? Sicuro non lo tirerà Barrow”

(Di sabato 17 aprile 2021) Conferenza stampa per Sinisa, alla vigilia di Bologna-. Queste le dichiarazioni del tecnico dei felsinei. Sul ritorno didopo più di un anno: “Non vorrei affrontare nessun argomento con lui, perchél’unico argomento è lo. Siamo tutti concentrati sulla partita perché ok le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti e bisogna vincere, giocando bene o male, non mi interessa. Vogliamo mettere in cassaforte la salvezza. Poi dopo la partita vediamo cosa succederà. Sono 14 mesi chemanca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai. Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Saputo a Bologna dopo 14 mesi, Mihajlovic: 'Meglio tardi che mai. Ci confronteremo' - Pall_Gonfiato : #Mihajlovic in conferenza stampa - bologna_sport : Domattina è atteso a #Bologna il ritorno di Joey #Saputo - infoitsport : L'arrivo di Saputo e l'incontro con Mihajlovic: il Bologna ha messo in preventivo tre 'sacrificabili' - infoitsport : Tassi: “L'arrivo di Saputo aiuterà a capire il futuro. Mihajlovic? Vuole alzare l'asticella” -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Saputo

Calciomercato.com

Domani il patron rossoblù arriva in Italia. Intantodeve fare i conti con i problemi nel reparto ...Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport , il presidente del Bologna Joeyincontrerà nelle prossime ore il tecnico Sinisaper programmare insieme il futuro del club rossoblu. Sul tavolo anche l'ipotesi rinnovo per l'allenatore serbo, che al momento ha un ...Da diversi giorni circolavano delle voci su un possibile ritorno e in queste ore ne è arrivata la conferma: tra oggi e domani Joey Saputo tornerà ...Le parole in conferenza stampa del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida con lo Spezia Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia de ...