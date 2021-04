Mamma uccide i figli di 3, 2 anni e 6 mesi per salvarli dal padre. La ricostruzione choc (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna di 30 anni ha detto di aver annegato a morte i suoi tre figli per "proteggerli dagli abusi del padre". Liliana Carrillo, di Bakersfield, in California, è sospettata di aver ucciso i piccoli Joanna, 3 anni, Terry, 2, e Sierra di appena sei mesi. La donna ha confessato il triplice omicidio in carcere, davanti ai microfoni di un’emittente televisiva (Kget-Tv). "Li ho uccisi. Sono pentita. Vorrei che fossero vivi, ma ho dovuto. Preferisco che non vengano torturati e maltrattati regolarmente per il resto della loro vita". La 30enne ha però puntato dritto il dito contro il compagno e padre dei bambini, Erik Denton. Sostiene che abbia abusato sessualmente dei figli. "Uccisi per proteggerli dagli abusi del padre". La coppia era nel bel mezzo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 aprile 2021) Una donna di 30ha detto di aver annegato a morte i suoi treper "proteggerli dagli abusi del". Liliana Carrillo, di Bakersfield, in California, è sospettata di aver ucciso i piccoli Joanna, 3, Terry, 2, e Sierra di appena sei. La donna ha confessato il triplice omicidio in carcere, davanti ai microfoni di un’emittente televisiva (Kget-Tv). "Li ho uccisi. Sono pentita. Vorrei che fossero vivi, ma ho dovuto. Preferisco che non vengano torturati e maltrattati regolarmente per il resto della loro vita". La 30enne ha però puntato dritto il dito contro il compagno edei bambini, Erik Denton. Sostiene che abbia abusato sessualmente dei. "Uccisi per proteggerli dagli abusi del". La coppia era nel bel mezzo ...

