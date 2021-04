LIVE – Ravenna-Perugia 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaseiesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci dalla vittoria con l’Imolese, vogliono ottenere punti preziosi in ottica salvezza; gli umbri, dal canto loro, arrivano da quattro successi nelle ultime cinque gare e non hanno intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 17 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 11? – Nessun tiro in porta da segnalare all’interno dei primi dieci ...