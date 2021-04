L'incubo di Smalling: 'La mia famiglia è scossa, ma stiamo bene. Grazie a tutti' (Di sabato 17 aprile 2021) Prima notte a casa dopo la rapina di venerdì per Chris Smalling. Il difensore da oggi proverà a tornare alla normalità, e quindi anche a Trigoria, ma prima ha voluto scrivere alcune parole su ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Prima notte a casa dopo la rapina di venerdì per Chris. Il difensore da oggi proverà a tornare alla normalità, e quindi anche a Trigoria, ma prima ha voluto scrivere alcune parole su ...

Advertising

Susannagr17 : Rapinatori armati in casa, notte di terrore per Smalling e la famiglia - forzaroma : Per #Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura #ASRoma - PagineRomaniste : Per #Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura #ASRoma #GazzettaDelloSport - LAROMA24 : Per Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura #AsRoma - lovecell5 : RT @Gazzetta_it: #Smalling, notte di terrore: rapinatori armati irrompono in casa. Rubati rolex e gioielli -

Ultime Notizie dalla rete : incubo Smalling L'incubo di Smalling: 'La mia famiglia è scossa, ma stiamo bene. Grazie a tutti' Prima notte a casa dopo la rapina di venerdì per Chris Smalling. Il difensore da oggi proverà a tornare alla normalità, e quindi anche a Trigoria, ma prima ha voluto scrivere alcune parole su Instagram: 'Grazie a tutti per il supporto. La mia famiglia, ...

Per Smalling notte da incubo: pistole puntate e tanta paura Da oggi si tornerà a pensare solo a quel ginocchio sinistro che lo fa tribolare da inizio stagione, ma ieri è stata una giornata complicata per Chris Smalling. come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Paola Ferrari rivive incubo: Rapinata in stessa casa di Smalling Quando ha saputo della rapina a Smalling, che si è trovato di fronte tre uomini armati e incappucciati di notte in casa, Paola Ferrari ha avuto un flashback terribile. La giornalista della Rai, condut ...

Rapina a Smalling, «l’antifurto non lo metto. I banditi hanno chiesto come mi chiamassi» Il calciatore della Roma è stato sentito dalla polizia in merito all’assalto nella villa dove abita all’Appia Pignatelli. «Si esprimevano a gesti, non parlavano nè inglese nè italiano, ma li ho sentit ...

Prima notte a casa dopo la rapina di venerdì per Chris. Il difensore da oggi proverà a tornare alla normalità, e quindi anche a Trigoria, ma prima ha voluto scrivere alcune parole su Instagram: 'Grazie a tutti per il supporto. La mia famiglia, ...Da oggi si tornerà a pensare solo a quel ginocchio sinistro che lo fa tribolare da inizio stagione, ma ieri è stata una giornata complicata per Chris. come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.Quando ha saputo della rapina a Smalling, che si è trovato di fronte tre uomini armati e incappucciati di notte in casa, Paola Ferrari ha avuto un flashback terribile. La giornalista della Rai, condut ...Il calciatore della Roma è stato sentito dalla polizia in merito all’assalto nella villa dove abita all’Appia Pignatelli. «Si esprimevano a gesti, non parlavano nè inglese nè italiano, ma li ho sentit ...